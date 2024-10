Inter-Stella Rossa, Inzaghi indovina le scelte! Che dati in casa – TS

Inter-Stella Rossa si è conclusa con il punteggio di 4-0: è la prima vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi in questa Champions League, con le scelte in termini di turnover del piacentino che hanno pagato.

LA STRATEGIA – L’Inter batte la Stella Rossa per 4-0 e inizia a muovere la sua classifica nella Champions League 2024-2025. La squadra allenata da Simone Inzaghi si presenta alla sfida con i serbi con una coppia inedita, in attacco, composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Una scelta che ha causato delle perplessità nell’ambiente nerazzurro, ma che alla fine si è rivelata indovinata considerando che entrambi siano andati in gol nel corso dell’incontro. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno dilagato, sfruttando una serie di disattenzione difensive degli avversari e dando prova di ciò che sono in grado di offrire grazie alle loro qualità.

Inter-Stella Rossa, un dettaglio da migliorare e un dato da confermare!

PRINCIPALE ELEMENTO – Il principale nodo che ha caratterizzato la prestazione dei nerazzurri ha riguardato alcune fragilità mostrate in fase difensiva alla fine del primo tempo e nei primi minuti della seconda frazione. L’Inter, in particolare, è stata lenta nel recupero del pallone e poco reattiva nel gestire i veloci scambi di palla dei propri avversari. Una difficoltà superata grazie alla rete del 2-0 di Arnautovic, servito in maniera giusta da Taremi in area, con cui i nerazzurri hanno creato le premesse per dilagare nel secondo tempo.

DATI IMPORTANTI – Una nota positiva che la sfida di San Siro porta con sé è quella relativa alle statistiche inerenti alle ultime partite al Meazza dei campioni d’Italia. L’Inter, in particolare, ha conseguito 8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 partite in casa in Champions League. Un dato che testimonia lo straordinario rendimento dei meneghini tra le mura amiche, pilastro da cui ripartire per conseguire il risultato finale sperato in questa stagione.

Fonte: Stefano Masini – TuttoSport