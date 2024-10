Inter-Stella Rossa, Inzaghi convinto di una possibilità! La probabile formazione

Inter-Stella Rossa è la seconda giornata dell’edizione di Champions League 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Stella Rossa può rappresentare l’occasione per la prima vittoria in questa Champions League da parte della formazione allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è convinto di poter optare per tante novità dal primo minuto data l’ampiezza e la profondità della rosa da lui diretta. Il calciomercato in entrata effettuato dal club nerazzurro è stato funzionale ad arricchire la formazione nerazzurra di nuovi potenziali titolari in vari reparti del campo. Per questo motivo, Inzaghi ritiene di essere stato messo nelle condizioni di realizzare un turnover pesante tra Serie A e Champions League.

Inter-Stella Rossa, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Ecco che il tecnico nerazzurro dovrebbe scegliere dal primo minuto nuovamente Benjamin Pavard, che ha riposato nella sfida di Serie A contro l’Udinese, con Francesco Acerbi che si contenderà un posto da titolare con Stefan De Vrij. A centrocampo, possibile la scelta di Piotr Zielinski come mezzala sinistra, il che sarebbe un unicum volto a consentire la compresenza del polacco e di Henrikh Mkhitaryan dall’inizio. In attacco, Inzaghi si porta con sé il dubbio relativo a chi accompagnerà Marko Arnautovic dal primo minuto tra Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Al momento, l’iraniano ha un leggero vantaggio sul capitano nerazzurro per occupare un posto da titolare in Inter-Stella Rossa.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.