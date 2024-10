Inter-Stella Rossa, Inzaghi offre più di una chance: la probabile formazione

Scatta il conto alla rovescia per Inter-Stella Rossa. Scopriamo le scelte di Simone Inzaghi a meno di due ore dall’inizio della sfida di Champions League

COUNTDOWN – Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Inter-Stella Rossa. Seppur in un clima non poco destabilizzante, considerando le notizie che non sembrano arrestarsi sui tristi fatti legati alla criminalità della Curva Nord, l’attesa per la sfida di Champions League cresce sempre di più. La squadra di Simone Inzaghi, dopo l’ottimo 0-0 conquistato contro il Manchester City, proverà a far ancora meglio contro i serbi, sfruttando a proprio favore anche il palcoscenico casalingo. Mentre San Siro inizia a popolarsi di nerazzurro, il tecnico piacentino mette a punto le ultime mosse di formazione in vista di Inter-Stella Rossa delle ore 21.00.

Inter-Stella Rossa, la probabile formazione di Inzaghi

ALTERNANZE – Nella probabile formazione di Simone Inzaghi non manca l’effetto sorpresa. L’allenatore nerazzurro, infatti, sembra intenzionato a far rifiatare alcuni suoi titolarissimi, mandando in campo alcune delle seconde linee. Inter-Stella Rossa, così, sembra poter segnare una grande chance per più di un interista che finora ha trovato meno spazio nelle alternanze inzaghiane. Primo fra tutti Marko Arnautovic, il cui inizio di stagione è stato rallentato e non poco dall’infortunio. L’austriaco dovrebbe partire titolare, andando a formare un’inedita coppia d’attacco accanto a Mehdi Taremi. Doppia chance consecutiva dal primo minuto anche per Davide Frattesi, che dopo Udine trova la titolarità anche Inter-Stella Rossa. Tra le ‘sorprese’ anche la presenza in mezzo alla difesa di Stefan De Vrij, probabilmente con la fascia da capitano al braccio. Di seguito il resto della probabile formazione della seconda sfida di Champions League della stagione.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Arnautovic, Taremi.