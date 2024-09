Inter-Stella Rossa, Inzaghi cambia tutto! 7 novità nella probabile formazione

Inter-Stella Rossa sarà la seconda sfida di questa prima fase della Champions League 2024-2025 per le due compagini: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – In Inter-Stella Rossa i nerazzurri cercano la prima vittoria di questa Champions League 2024-2025 dopo il buon pareggio ottenuto all’Etihad contro il Manchester City. La compagine meneghina, reduce dalla vittoria per 3-2 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, si presenta all’incontro con la volontà di rendersi padrona del gioco sin dal primo minuto. Per imporre il proprio canovaccio e regalare ai tifosi lo spettacolo e il risultato da essi auspicato in occasione della sfida.

Inter-Stella Rossa, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Simone Inzaghi dovrebbe optare per una vera e propria rivoluzione rispetto alla formazione presente in campo contro l’Udinese. Dal primo minuto per Inter-Stella Rossa dovrebbe rientrare Benjamin Pavard, sostituito da Yann Bisseck e neppure entrato in campo nel corso dell’incontro, così come Denzel Dumfries, al cui posto era stato schierato l’autore dell’assist per il primo gol Matteo Darmian. In aggiunta rispetto al ritorno in campo di due titolari, dal primo minuto dovrebbero esserci anche Stefan De Vrij, Carlos Augusto, Piotr Zielinski e una “coppia inedita” composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.