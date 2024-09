Inter-Stella Rossa: due dubbi per Inzaghi, la probabile formazione

Inter-Stella Rossa sarà la seconda giornata dei nerazzurri in UEFA Champions League. Simone Inzaghi ha due grandi dubbi, la probabile formazione del match.

DUBBI – Inter-Stella Rossa è la seconda partita di UEFA Champions League dei nerazzurri. Dopo Udine e la vittoria sulla squadra friulana Simone Inzaghi e i suoi tornano in terreno europeo per trovare la prima vittoria stagionale. Il pari con il Manchester City è sicuramente un risultato positivo, ora servono assolutamente i tre punti. L’allenatore della compagine meneghina ha due grandi dubbi a poche ore dalla sfida: uno dei due attaccanti e la mezzala di centrocampo. Mehdi Taremi è sicuro di giocare dal primo minuto, al suo fianco c’è ballottaggio tra Marko Arnautovic e Lautaro Martinez. Per ora è favorito il primo, così come è favorito Henrikh Mkhitaryan su Davide Frattesi. Piotr Zielinski invece non mancherà, lo ha confermato lo stesso Inzaghi. In difesa torneranno Stefan de Vrij e Benjamin Pavard a proteggere i pali coperti da Yann Sommer e a sinistra ci sarà Alessandro Bastoni. Sulle fasce riposano Federico Dimarco e Matteo Darmian. Di seguito la probabile formazione dell’allenatore in Inter-Stella Rossa.

Inter-Stella Rossa, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.