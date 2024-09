Inter-Stella Rossa, disponibili i tagliandi per il match: tutti i dettagli

Inter-Stella Rossa sarà il secondo incontro di questa Champions League. La società nerazzurra ha reso noti importanti dettagli sulla vendita dei biglietti per il match.

LA SFIDA – Inter-Stella Rossa è in programma per martedì 1 ottobre alle ore 21. I nerazzurri sfideranno la squadra serba, capolista nel proprio campionato, con l’obiettivo di conseguire il primo successo in questa edizione di Champions League. Per poter realizzare il proprio obiettivo, i meneghini dovranno mantenere un livello ottimale per l’intero arco dell’incontro, consapevoli del fatto di non dover sottovalutare i propri rivali nella sfida del Meazza.

Inter-Stella Rossa, la società nerazzurra fornisce un quadro relativo alla vendita dei biglietti

VENDITA BIGLIETTI – L’Inter ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale per fornire gli ultimi dettagli in merito alla vendita dei biglietti per la prossima gara:

«Dopo il debutto in Champions League sul campo del Manchester City, l’Inter è pronta a sfidare la squadra serba martedì 1 ottobre alle ore 21:00 nella seconda giornata della fase campionato. Terminata la vendita dei Champions Pack, sono disponibili i biglietti per assistere a Inter-Stella Rossa. Per tutti coloro che non hanno sottoscritto il Champions Pack è ancora possibile partecipare alle notti europee acquistando i biglietti per le singole partite della fase campionato della Champions League. L’acquisto per i residenti in Serbia è momentaneamente vietato».