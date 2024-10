Inter-Stella Rossa 4-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter cala la prima vittoria in questa Champions League, sbarazzandosi con un sonoro 4-0 della Stella Rossa di Belgrado. A segno ancora una volta Lautaro Martinez, che ha staccato un altro importante dato personale.

Inter-Stella Rossa 4-0, le curiosità statistiche della partita

6 – Come le diverse stagioni in cui ha trovato il gol Lautaro Martinez in Champions League. Il Toro è il secondo giocatore nella storia dell’Inter a raggiungere tale traguardo. Prima di lui un altro fortissimo attaccante argentino: El Jardinero Julio Ricardo Cruz. E col gol messo a referto sempre ieri sera raggiunge pure lo stesso Cruz a 13 gol in Champions League (3° di sempre nell’Inter).

14 – Come gli anni passati dall’ultimo gol dell’Inter di punizione diretta in Champions League. Prima di Hakan Calhanoglu, ci era riuscito nel 2010 Wesley Sneijder in un Cska Mosca-Inter del 6 aprile, quarto di finale di ritorno. Quell’anno, i nerazzurri fecero il Triplete.

3 – I clean sheet conquistati dall’Inter nelle prime quattro partite casalinghe di questa stagione. I nerazzurri hanno giocato contro Lecce, Atalanta, Milan e Stella Rossa segnando 11 gol e subendone solamente due. Dato curioso e indicativo in virtù invece dei troppi gol subiti dalla squadra in trasferta in questo inizio di stagione: cinque.

47 – Il numero dei rigore segnati in carriera tra Mehdi Taremi, in Champions League è il terzo dopo i due messi a referto con la maglia del Porto ed entrambi contro il Bayer Leverkusen.

6 – Come il numero di volte che l’Inter ha vinto 4-0 un incontro di Champions League/Coppa dei Campioni. L’ultima volta contro il Viktoria Plzen il 26 ottobre 2022.