Inter-Stella Rossa 1-0 al 45′: Calhanoglu, che bellezza!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Stella Rossa, sfida valevole per la seconda gara di UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti.

OTTIMO INIZIO – L’Inter si trova di fronte sin da subito una Stella Rossa compatta e organizzata in difesa. I nerazzurri provano a fare la partita, tentando attraverso cambi di gioco repentini o incursioni sugli esterni, mentre i serbi si compattano a protezione della propria porta per poter ripartire con Peter Olayinka e Cherif Ndiaye. Dopo qualche minuto iniziale in cui i meneghini non riescono a costruire palle gol, fatta eccezione per il gol annullato a Marko Arnautovic per fuorigioco al terzo minuto, il risultato cambia grazie a una perla di uno dei calciatori più importanti del club nerazzurro. Il suo nome è Hakan Calhanoglu, che all’11’ mette a segno la sua prima rete direttamente su calcio di punizione da quando indossa la maglia dell’Inter. Un gol, il suo, arrivato grazie a un destro leggermente deviato da Rade Krunic che si insacca alla destra del portiere Omri Glazer.

Inter-Stella Rossa, pressione costante per consolidare il vantaggio!

DOPO IL VANTAGGIO – I nerazzurri sfiorano il raddoppio al 22′, con Arnautovic che serve in maniera splendida Henrikh Mkhitaryan in area. L’armeno tenta il tocco sotto, ma Glazer non si fa trovare impreparato e respinge il pallone. L’Inter cerca la rete del raddoppio sia per ridimensionare il rischio di farsi recuperare dalla squadra serba che per alimentare le proprie convinzioni in vista del futuro di questa stagione. Al contempo, la Stella Rossa si rende pericolosa in fase di ripartenza, soprattutto grazie a qualche iniziativa interessante del giovane Andrija Maksimovic. Sono due le altre occasioni importanti prima della conclusione della frazione, di cui la prima con Mkhitaryan. L’armeno si trova a colpire a tu per tu col portiere avversario, ma il rimbalzo del pallone poco prima di calciarlo ne inficia l’efficacia. La Stella Rossa ha la possibilità per pareggiarla, al minuto 41, con il tocco di punta di Silas in area respinto da Yann Sommer. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore dell’Inter grazie alla prodezza su calcio di punizione di Calhanoglu.

INTER-STELLA ROSSA 1-0

Calhanoglu all’11’.