Inter, fioccano i ‘7’ contro l’Udinese! Inzaghi perfetto – TS

Un’Inter straripante ha annichilito l’Udinese nel giro dei primi 45′ minuti di gara. San Siro si è trasformato come suo solito in una bolgia e ha permesso a Inzaghi e i suoi di archiviare i friulani con una gara netta e senza difficoltà. Pioggia di sette nelle pagelle riportate da Tuttosport.

COESI – L’Inter di Simone Inzaghi, con scioltezza, manda l’Udinese K.O. nel giro di quarantacinque minuti. L’ennesimo primo tempo da record da parte dell’Inter che chiude con assoluta facilità la pratica contro i friulani e si gode l’ennesima vittoria e la testa della Serie A. Nelle pagelle di oggi, come si legge da Tuttosport, c’è una pioggia di 7 e tante sufficienza. Per Yann Sommer sei pieno che porta a casa il decimo clean-sheet dopo una gara a tratti soporifera per il portiere dell’Inter.

PRESENTI – Doppio sette per Yann Bisseck – alla prima da titolare in Serie A – e per Alessandro Bastoni: una difesa che risponde presente e diventa anche intraprendete. 6.5 invece per Francesco Acerbi che chiude alla perfezioni i pochi attacchi di Lucca. Bene anche il subentrato Carlos Augusto che fa da comparsa e porta a casa la sufficienza. Altra grande prova per Matteo Darmian che porta a casa un netto 6.5. Una partita dove diventa il tuttofare e lo fa anche bene.

SETTE – Un centrocampo ricco di sette e di giocate di qualità. Altro 7 e altra gara perfetta per Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter porta a casa un risultato più che positivo dopo una partita generosa. Per Hakan Calhanoglu arriva invece un 7.5 dopo una partita sontuosa. Il turco regala a Federico Dimarco la palla del gol e dal dischetto è imprendibile. Da subentrato prende la sufficienza anche Asllani. Altro 6.5 per Mkhitaryan che pesca Thuram per un gran gol. 7 pieno invece per Federico Dimarco: l’esterno con un destro chirurgico chiude la sua gara perfetta. 7 anche per Marcus Thuram: il francese fatica all’inizio ma poi esce bene e trova il modo di andare in rete. 7.5 invece per Lautaro Martinez, l’argentino è il leader indiscusso di questa Inter. Contro l’Udinese crea, recupera e segna. E per Simone Inzaghi, un 8 pieno. Il tecnico dell’Inter non ne sbaglia una.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati