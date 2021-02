Inter, squadra al riparo dal coronavirus: ma la tempesta non è passata

Condividi questo articolo

Cagliari-Inter, gol di Danilo D’ambrosio (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il club nerazzurro ha cercato di costruire una bolla protettiva per il gruppo squadra: l’Inter deve tenersi al riparo dal coronavirus e non solo. E Antonio Conte vuole evitare sorprese dell’ultimo minuto

BUONE NOTIZIE – Sospiro di sollievo in casa Inter, dopo l’ultimo giro di tamponi molecolari per la prima squadra: nessun positivo tra le file di Antonio Conte, dopo il focolaio tra i membri della dirigenza (e non solo). Il tecnico nerazzurro sta cercando di tenere la squadra in una bolla, al riparo dal pericolo Covid-19 ma anche dalle voci sulla cessione di Suning. Quella di Conte è una bolla impenetrabile, che tuttavia dovrà mostrare la sua tenuta fino a pochi minuti prima della gara col Genoa.

ATTENZIONE – Come riporta “Sky Sport”, infatti, i nerazzurri si sottoporranno all’ennesimo ciclo di tamponi nella giornata di domani. I risultati arriveranno solo domenica mattina, a poche ore dalla gara col Genoa in programma alle 15. L’Inter è riuscita a tenere al riparo il gruppo squadra fino a questo momento, ma la soglia dell’attenzione va tenuta alta per evitare sorprese dell’ultimo minuto.