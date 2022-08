Inter-Spezia, un unico dubbio in casa nerazzurra: il giocatore favorito

Un unico dubbio per Simone Inzaghi in vista di Inter-Spezia, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, in programma stasera.

DUBBIO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha un solo dubbio per Inter-Spezia, match che si disputerà questa sera a San Siro. Il ballottaggio riguarderebbe la fascia sinistra, tra Federico Dimarco e Robin Gosens, con l’italiano favorito. In difesa dovrebbe essere presente Alessandro Bastoni. Confermato il centrocampo con Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In avanti la coppia d’attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it