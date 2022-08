Inter-Spezia, torna un titolare nerazzurro dal 1′. Piccolo punto di domanda

Le ultime sulla formazione dell’Inter che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera a San Siro contro lo Spezia.

INTER-SPEZIA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, saranno fermi ai box Danilo D’Ambrosio e Henrikh Mkhitaryan nella partita tra Inter e Spezia. In difesa invece dovrebbe tornare in campo dal primo minuto Alessandro Bastoni. Nessun dubbio in attacco, dove sarebbero titolari Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Un piccolo punto di domanda invece riguarderebbe la corsia sinistra. Infatti sarebbe in corso un ballottaggio tra Robin Gosens e Federico Dimarco.

Fonte: Sport.Sky.it