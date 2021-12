Inter-Spezia, Thiago Motta recupera Gyasi. Ballottaggi in mediana – SM

Inter-Spezia è in programma questa sera alle 18:30. In vista della sfida di San Siro, Thiago Motta recupera Gyasi, che partirà dal 1′. Ballottaggi a centrocampo. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Spezia è in programma questa sera alle 18:30. Sfida dal sapore nostalgico per Thiago Motta, tecnico del club ligure, che a San Siro con la squadra nerazzurra ha scritto le pagine migliori della sua carriera da calciatore. Per il match, l’allenatore dei bianconeri, recupera Emmanuel Gyasi, che dovrebbe partire titolare nel tridente disegnato da Thiago Motta, con Nzola, e Verde. A centrocampo agiranno Sala, Maggiore ed uno fra Kovalenko e Agudelo. In difesa pronti Erlic ed il giovane polacco Kiwior in mezzo con Amian e Reca sulle corsie esterne.