Inter-Spezia 3-0, il tabellino della partita della 2ª giornata di Serie A

Inter-Spezia è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata di Serie A 2022-2023.

IN SCIOLTEZZA – Tutto facile per l’Inter, che non ha problemi a superare lo Spezia mai pericoloso. Fin dall’inizio c’è poco da fare per i liguri, che reggono fino al 35′. Poi fa saltare il banco Lautaro Martinez, con un gran tiro da fuori su assist di Romelu Lukaku. A inizio ripresa ci pensa Hakan Calhanoglu a mettere la partita in discesa, su azione dove in area di rigore c’era Milan Skriniar che pure farebbe il difensore centrale. Simone Inzaghi stavolta non deve fare cambi in emergenza, ma sostituisce i due attaccanti per mettere dentro Edin Dzeko e Joaquin Correa. Sono proprio loro due a firmare il 3-0 all’82’, con assist del bosniaco per l’argentino che salta Dimitrios Nikolaou e segna a porta vuota. Questo il tabellino di Inter-Spezia.

INTER-SPEZIA 3-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (85′ Asllani), Calhanoglu (75′ Gagliardini), Dimarco (68′ Gosens); Lukaku (68′ Dzeko), Lautaro Martinez (75′ Correa).

In panchina: Cordaz, Onana, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian, Agoumé.

Allenatore: Simone Inzaghi

Spezia (3-5-1-1): Dragowski; Caldara (67′ Hristov), Kiwior, Nikolaou; Gyasi (90′ Holm), Sala (67′ Strelec), Bourabia, S. Bastoni (79′ Kovalenko), Reca; Agudelo (90′ Ellertsson); Nzola.

In panchina: Zoet, Zovko, Ekdal, Podgoreanu, Capradossi, Maldini, Bertola, Baldé Sanca.

Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova (Di Iorio – Raspollini; Santoro; VAR Marini; A. VAR Guida)

Gol: 35′ Lautaro Martinez, 52′ Calhanoglu, 82′ Correa

Recupero: 0′ PT, 3′ ST