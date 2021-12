Inter-Spezia 2-0, il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A

Inter-Spezia è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la quindicesima giornata di Serie A 2021-2022.

TUTTO LISCIO – L’Inter ottiene tre punti agevoli e mette pressione a Milan e Napoli, che giocheranno alle ore 20.45. Contro uno Spezia rinunciatario ci vogliono trentasei minuti per sbloccare il risultato, poi la combinazione fra Danilo D’Ambrosio, Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini porta al gol quest’ultimo, che conferma il suo score clamoroso contro le squadre liguri. Prima dell’intervallo Samir Handanovic salva sull’unica giocata ospite, un colpo di testa di Kelvin Amian. Nella ripresa Lautaro Martinez si procura e trasforma un rigore (fallo di mano di Jakub Kiwior) che chiude anzitempo il match. Bel segnale in una serata con emergenza difensiva e con Nicolò Barella ed Edin Dzeko in panchina per riposare. Questo il tabellino di Inter-Spezia.

INTER-SPEZIA 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini (87′ Vecino), Brozovic (87′ Vidal), Calhanoglu (69′ Sensi), Perisic; Lautaro Martinez (73′ Dzeko), Correa (73′ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Barella, Cortinovis, Zanotti, F. Carboni, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Spezia (5-3-2): Provedel; Amian (46′ Salva Ferrer), Hristov, Erlic, Kiwior, Reca (46′ S. Bastoni); Kovalenko (64′ Maggiore), Sala (64′ Bourabia), Gyasi; Salcedo (69′ Verde), Manaj.

In panchina: Zoet, Zovko, Nzola, E. Colley, Antiste, Nikolaou, Strelec.

Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova (Marchi – Macaddino; Paterna; VAR Mazzoleni; A. VAR Mondin)

Gol: 36′ Gagliardini, 58′ rig. Lautaro Martinez

Ammoniti: Manaj, Kiwior (S), Lautaro Martinez (I)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST