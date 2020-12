Inter-Spezia, serie da proseguire a prescindere dal risultato del Milan

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Spezia è in programma in contemporanea a Sassuolo-Milan, con le due milanesi distanti un punto. I rossoneri sono davanti, ma i nerazzurri hanno rimontato quattro lunghezze nell’ultima settimana e oggi alle 15 sarà, di fatto, un duello su due campi. Ma la partita da vincere, intanto, è una sola.

NON SI GUARDA ALTROVE – Inter-Spezia è stata presentata come la partita del possibile sorpasso in testa. Giusto (anzi, doveroso!) fare tutti gli scongiuri del caso: chi ha detto questo nasconde, neanche troppo, la volontà di “gufare” i nerazzurri. L’Inter dovrà pensare soltanto a se stessa, a vincere al Meazza e a portare a sei le giornate consecutive di Serie A con i tre punti in tasca. Poi, ma solo a fine partita, si potrà guardare cos’avrà fatto il Milan col Sassuolo. Questo anche per non togliere l’attenzione dal campo: già con lo Shakhtar Donetsk il pensiero di Madrid, nonostante la società avesse vietato gli aggiornamenti sul tabellone dello stadio, ha creato problemi ed è meglio non ricordare com’è finita.

CAMBIARE O NO? – Di tempo per riposare, un minimo, ce ne sarà dopo la trasferta di Verona, per Inter-Spezia meglio mettere i migliori. Antonio Conte però qualche cambio potrebbe farlo lo stesso, con Arturo Vidal che torna a disposizione dopo l’infortunio di quindici giorni fa col Bologna. Alcune modifiche “chiamate” sono quelle, ormai classiche, sulle fasce. Non in attacco: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono certi del posto, dato che Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti sono infortunati. Lo Spezia, ben allenato da Vincenzo Italiano e rivelazione di inizio stagione, è invece costretto a cambiare mezza difesa per necessità (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Inter-Spezia, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).