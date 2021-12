Inter-Spezia, possibile problema per Bastoni: si scalda D’Ambrosio – Sky

Inter-Spezia è la partita che andrà in scena oggi alle ore 18.30, valida per la quindicesima giornata di Serie A (vedi articolo). Secondo le ultime di Paventi – inviato a san Siro per Sky Sport -, Bastoni potrebbe dare forfait all’ultimo minuto

POSSIBILE PROBLEMA – Inter-Spezia, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, andrà in scena alle 18.30 a San Siro. Secondo le ultime di Sky Sport, Alessandro Bastoni potrebbe dare forfait all’ultimo minuto per un problemino. Si scalda dunque Danilo D’Ambrosio.