Inter-Spezia, ora c’è da mettere pressione a chi sta sopra: si cambia ritmo

Inter-Spezia si giocherà alle ore 18.30. Il terzo turno infrasettimanale di questa Serie A cambia le indicazioni, perché ora sono i nerazzurri a poter fare l’andatura e costringere le altre due di testa a dover reagire.

GIOCARE PRIMA – Inter-Spezia anticipa Milan e Napoli e questa è una situazione che i nerazzurri devono far volgere a proprio favore. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo alle ore 18.30, le due che stanno sopra (rispettivamente +1 e +4) alle 20.45 in casa di Genoa e Sassuolo. Vincere vorrebbe dire passare almeno un paio d’ore al secondo posto e a -1, ma soprattutto mettere pressione sulle altre sperando che facciano nuovi passi falsi. Dopo un novembre pressoché perfetto ora inizia un altro mese chiave, dove peraltro rossoneri e partenopei avranno lo scontro diretto. Dalla sfida con lo Spezia del grande ex Thiago Motta, pericolante ma che sa proporre calcio, il primo test per vedere le nuove ambizioni di una squadra reduce da una settimana strepitosa.

SI CAMBIA ANCORA – Inter-Spezia precede Roma e Real Madrid, obbligando Inzaghi a cambi per scelta e per necessità. Le assenze di Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, col mancato recupero di Stefan de Vrij, porteranno alla conferma di Alessandro Bastoni centrale. Torna titolare invece Denzel Dumfries, sperando che il periodo di ambientamento sia ormai concluso, e potrà esserci qualche altro cambio. Anche in attacco, dove Lautaro Martinez va verso una maglia con Edin Dzeko o Joaquin Correa. Di nuovo arruolabili pure Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Nello Spezia Thiago Motta ritrova Emmanuel Gyasi e cambia formazione da domenica (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Inter-Spezia: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).