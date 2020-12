Inter-Spezia, oggi test per Brozovic: le sensazioni sul centrocampista – Sky

Condividi questo articolo

Photo 192013105

Inter-Spezia di domenica pomeriggio, tredicesima giornata del campionato di Serie A, potrebbe vedere i nerazzurri recuperare alcuni uomini chiave dati per assenti. Questo pomeriggio si avranno indicazioni precise su Marcelo Brozovic

Archiviata la vittoria contro il Napoli, la quinta consecutiva in campionato che ha permesso all’Inter di ridurre a solo un punto il distacco dalla vetta occupata dal Milan, i nerazzurri si preparano per la prossima sfida di campionato in casa contro lo Spezia. Antonio Conte potrebbe recuperare Marcelo Brozovic, uscito acciaccato dalla sfida contro il Napoli. Il centrocampista croato farà dei test nell’allenamento di questo pomeriggio che daranno maggiori informazioni ad Antonio Conte, ma c’è ottimismo ad Appiano Gentile, il giocatore dovrebbe farcela. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.