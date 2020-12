Inter-Spezia, novità in vista in difesa? Due ballottaggi...

Inter-Spezia, novità in vista in difesa? Due ballottaggi per Conte

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia si giocherà domenica alle 15, e Conte sta pensando di ridisegnare la sua difesa.

ROTAZIONI – Inter-Spezia potrebbe essere l’occasione giusta per far rifiatare alcuni giocatori. Soprattutto in difesa. Antonio Conte ha ritrovato certezze col rientro a pieno regime di Milan Skriniar accanto a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Tuttavia è giunto il momento di pensare di far rifiatare alcuni elementi della retroguardia. Contro i liguri potrebbe quindi rivedersi dal 1′ Danilo D’Ambrosio, che prenderebbe il posto dello slovacco sul centro-destra. A sinistra potrebbe infine esserci un’opportunità per Aleksandar Kolarov, che non scende in campo del 31 ottobre scorso (Inter-Parma di campionato).