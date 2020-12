Inter-Spezia, lavoro in gruppo per Brozovic e Vidal:...

Inter-Spezia, lavoro in gruppo per Brozovic e Vidal: uno dal 1′ – Sky

Inter-Spezia è la sfida in programma domenica alle ore 15.00 a San Siro, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Conte ritrova Brozovic e Vidal in gruppo (vedi articolo). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – uno dei due scenderà in campo dal 1′

RITROVATI – Inter-Spezia è la sfida in programma domenica alle ore 15.00. Antonio Conte ritrova Marcelo Brozovic e Arturo Vidal, tornati a lavorare in gruppo: «Da ieri sapevamo di segnali positivi, oggi è arrivata la conferma che i due centrocampisti si sono allenati con la squadra. Uno dei due giocherà insieme a Roberto Gagliardini e Nicolò Barella domenica con lo Spezia», queste le parole di Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”.