Inter-Spezia, la squadra di Italiano in campo nel pomeriggio: il programma

Vincenzo Italiano Spezia

Inter-Spezia è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana, domani rifinitura e poi partenza per Milano. Di seguito il report

LAVORO – Inter-Spezia è la sfida in programma domenica 20 dicembre alle ore 15.00, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano si è ritrovata oggi al “Comunale” di Follo per una seduta di allenamento pomeridiana. Le ‘Aquile’ hanno prima svolto un riscaldamento tecnico, a seguire lavoro offensivo e per chiudere una partitella. Lo Spezia domani svolgerà la rifinitura e successivamente partirà per Milano.

Fonte: acspezia.com