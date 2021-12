Inter-Spezia, la difesa non cambia. Vidal c’è: la probabile formazione – CdS

Inter-Spezia, nessun cambio in difesa. A centrocampo riposa Barella, al suo posto Vidal. Occasione Dumfries sulla fascia destra. Ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Inter-Spezia, la difesa per ovvie ragioni non cambia, troppe le assenze in quel reparto e Inzaghi ripropone lo stesso trio visto contro il Venezia. Con Dimarco nel trio difensivo, di conseguenza anche Perisic confermato sulla fascia sinistra. A destra, invece, gioca Dumfries al posto dell’infortunato Darmian. A centrocampo riposa Barella, al suo posto Vidal. Calhanoglu e Brozovic verso la conferma. In attacco, invece, rifiata Edin Dzeko: ancora Correa, a far coppia con lui ci sarà Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport