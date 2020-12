Inter-Spezia, Kolarov primo ricambio di Perisic a sinistra? Nuova opzione

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov

Inter-Spezia vedrà Perisic probabile titolare sulla corsia di sinistra. Ma che fine ha fatto Kolarov?

ALTERNANZE – In Inter-Spezia (domani alle ore 15) Antonio Conte continuerà ad alternare gli esterni. Dal primo minuto partiranno con ogni probabilità Achraf Hakimi e Ivan Perisic. Che daranno così il cambio a Matteo Darmian e Ashley Young, titolari mercoledì contro il Napoli. Queste sono le due coppie conclamate per le fasce, e Conte continuerà ad alternarli a intervalli regolari. Tuttavia, su entrambe le corsie esistono due alternative “naturali”. A destra Danilo D’Ambrosio, che viene preferito tuttavia come ricambio dei centrali di difesa. E a sinistra Aleksandar Kolarov. Il serbo è ormai guarito dal Coronavirus, ma nelle ultime due gare (in cui era ancora a disposizione) non è sceso in campo. Domani potrebbe essere lui l’alternativa a gara in corso?