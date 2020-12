Inter-Spezia, per Italiano un titolare sicuro assente domenica

Condividi questo articolo

Vincenzo Italiano Spezia

È già tempo di pensare a Inter-Spezia, prossimo impegno in Serie A dei nerazzurri. Domenica alle 15 al Meazza, tuttavia, la squadra di Italiano non potrà contare su un titolare che sarà sicuramente indisponibile.

ASSENZA FORZATA – In Inter-Spezia di domenica nei liguri non ci sarà Julian Chabot. Il difensore tedesco ieri, nella partita pareggiata per 2-2 contro il Bologna, ha ricevuto la quinta ammonizione in questa Serie A: scatta immediata la squalifica. Vincenzo Italiano dovrà quindi cambiare il pacchetto arretrato: dovrebbe tornare l’esperto Claudio Terzi, accanto a Martin Erlic. Chabot è il quarto giocatore dello Spezia per minutaggio in campionato, dietro Emanuel Gyasi, Matteo Ricci e Ivan Provedel.