Inter-Spezia, Italiano si affida a Nzola e Farias: la probabile – SM

Inter-Spezia, Italiano si affida a Nzola e Farias: la probabile

M’Bala Nzola Spezia

Inter-Spezia è in programma domenica alle ore 15:00. La squadra di Italiano, affacciatasi quest’anno in Serie A, sta ben figurando in questo inizio di campionato. Contro i nerazzurri, il tecnico bianconero, dovrebbe affidarsi a Nzola. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Inter-Spezia si avvicina. La squadra bianconera, guidata da Vincenzo Italiano, sta ben figurando in questo inizio di Serie A. I bianconeri proveranno a strappare un risultato storico sul prato di San Siro. Per farlo, il tecnico bianconero, dovrebbe affidarsi al blocco di giocatori che ha dato risposte positive nelle ultime settimane. Fra questi c’è Nzola, talentuoso attaccante già autore di sei reti in campionato. Al suo fianco, nel tridente proposto da Italiano, dovrebbero esserci Farias e Gyasi. A centrocampo pronti Maggiore, Ricci ed Estevez. Davanti a Provedel, portiere, difesa a 4 formata da Ferrer e Bastoni sugli esterni ed Erlic e Terzi al centro.