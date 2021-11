Inter-Spezia, Inzaghi schiera un po’ di volti ‘nuovi’? Le possibili novità

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, potrebbe cambiare qualche cambiamento nella formazione titolare in campo contro lo Spezia rispetto a quella in casa del Venezia.

PARTITA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, qualche giocatore dell’Inter potrebbe tirare il fiato domani contro lo Spezia. Quindi si potrebbe vedere qualche volto “nuovo”, visti anche i risentimenti accusati da Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. In difesa spazio a Danilo D’Ambrosio. In mediana a riposo Nicolò Barella, al suo posto Arturo Vidal. Sulla fascia sinistra Federico Dimarco il favorito. In attacco la coppia argentina Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

Fonte: Sport.Sky.it