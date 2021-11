Inter-Spezia, Inzaghi non risparmia i suoi stakanovisti. Sanchez recuperato

Inter-Spezia -1. Domani, i nerazzurri scenderanno in campo in vista della quindicesima giornata di Serie A. Inzaghi non risparmia alcuni big, mentre Sanchez ha recuperato

ULTIME − È già vigilia di Inter-Spezia, gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Dopo i tre successi di fila contro Napoli, Shakhtar Donetsk e Venezia, la squadra di Simone Inzaghi è a caccia del poker di vittorie per iniziare al meglio il mese di dicembre. In vista della formazione che scenderà in campo domani, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, il tecnico piacentino non vorrà rinunciare ad alcuni suoi stakanovisti. Tra questi, rientrano Milan Skriniar e Alessandro Bastoni in difesa, il quale sarà nuovamente posizionato da centrale. In campo anche Ivan Perisic a sinistra e Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Possibile turno di riposo invece per Nicolò Barella con Arturo Vidal pronto a rilevarlo. Spazio, invece, Dumfries e Correa rispettivamente a destra e in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Infine una nota buona dall’infermeria, il recupero di Alexis Sanchez che potrebbe essere convocato già per Inter-Spezia.