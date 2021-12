Inter-Spezia, Inzaghi conferma tridente difensivo: novità a destra

Inter-Spezia, Simone Inzaghi dovrebbe confermare la linea difensiva della formazione iniziale vista in casa del Venezia: la novità a destra.

INTER-SPEZIA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare ad Andrea Ranocchia e Matteo Darmian per via di risentimenti muscolari, dovrebbe confermare il tridente difensivo composto da Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. A destra si dovrebbe rivedere Denzel Dumfries che non parte dal primo minuto dal 30 ottobre contro l’Udinese. Inoltre potrebbero riposare Nicolò Barella ed Edin Dzeko che potrebbero essere sostituito da Arturo Vidal e Joaquin Correa.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. All.: Inzaghi.

Fonte: Sport.Sky.it