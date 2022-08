Inter-Spezia, Inzaghi con una conferma a sinistra! Due ritorni dal 1′ – Sky

Inter-Spezia è la partita in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di campionato. I nerazzurri hanno perso Mkhitaryan per infortunio ma potrebbero ritrovare D’Ambrosio. Secondo sportmediaset.it, Inzaghi può tornare alle origini

RITORNI – Inter-Spezia è la sfida in programma sabato alle ore 20.30 a San Siro, dunque prima partita casalinga per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico, reduce dalla vittoria all’ultimo minuto sul campo del Lecce, sta pensando di tornare alle origini contro gli uomini di Luca Gotti. Dopo aver dato fiducia a Federico Dimarco e Matteo Darmian, Inzaghi potrebbe schierare dal 1′ Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries.

CONFERME – Per il resto tutto confermato con Handanovic in porta, difesa a tre con Skriniar, de Vrij e appunto Bastoni. A centrocampo Barella, Brozovic, Calhanoglu e sulle corsie esterne conferma per Gosens a sinistra e ritorno di Dumfries a destra. In attacco ovviamente Lukaku e Lautaro Martinez. Indisponibile Mkhitaryan (che starà fermo 2/3 settimane), ancora in dubbio D’Ambrosio.