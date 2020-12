Inter-Spezia, in attacco scelte obbligate per Conte. Cambiano le fasce?

Antonio Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Spezia in programma domenica alle 15, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2020-2021. Antonio Conte senza Alexis Sanchez sarà obbligato a schierare lo stesso attacco. Cambiano invece gli interpreti sulle fasce?

SCELTE OBBLITIGATE – Inter-Spezia, con l’infortunio di Alexis Sanchez che con molta probabilità tornerà ormai nel 2021, il tecnico Antonio Conte sarà obbligato a schierare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku di fatto senza alcuna riserva in panchina. Come possibile sostituto resta il solo Ivan Perisic, per questo motivo il calciatore croato potrebbe essere risparmiato in panchina come come possibile soluzione offensiva a partita in corso. In caso contrario il calciatore giocherà al posto di Ashely Young, titolare contro il Napoli. Sulla corsia di destra invece dovrebbe rivedersi Achraf Hakimi al posto di Matteo Darmian, decisivo contro gli azzurri per un rigore procurato.