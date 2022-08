Inter-Spezia, Gotti recupera un titolare! Nzola-Verde in avanti – SM

Inter-Spezia è in programma domani sera alle 20:45. Buone notizie per Gotti: il tecnico degli spezzini recupera uno dei titolari. Le ultime da SportMediaset

SCELTE – Inter-Spezia è in programma domani. Luca Gotti, in vista della sfida di “San Siro” può sorridere: Kovalenko lavora da due giorni in gruppo ed è arruolabile per la sfida agli uomini di Inzaghi. Il tecnico dei bianconeri dovrebbe optare per un 3-5-2 con Dragowski in porta, difesa formata da Nikolau, Kiwior e Caldara. A centrocampo pronti Agudelo, Bourabia e Bastoni con Reca e Gyasi sulle corsie esterne. Attacco affidato alla coppia N’Zola-Verde.

Fonte: Sportmediaset.it