Inter-Spezia, Gotti ha le idee molto chiare: un solo dubbio in mediana – Sky

Inter-Spezia è il match in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la seconda giornata di campionato. Il tecnico dei liguri, Luca Gotti, non avrà a disposizione Verde ma per l'undici iniziale è quasi tutto deciso.

UN ASSENTE – Inter-Spezia è il match in programma alle ore 20.45 a San Siro. Il tecnico degli spezzini, Luca Gotti, dovrà fare a meno di Daniele Verde ma per l’undici iniziale non ci sono grandissimi dubbi. In difesa e attacco non dovrebbe cambiare nulla rispetto all’esordio vincente con l’Empoli mentre in mediana l’unico dubbio è tra Sala ed Ekdal, con il primo in vantaggio.

Spezia (probabile formazione) 3-5-1-1: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, S. Bastoni, Reca; Agudelo; Nzola.