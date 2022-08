Inter-Spezia, l’esordio in casa (col tutto esaurito) per proseguire lo sprint

Inter-Spezia si giocherà alle ore 20.45 e segnerà l’esordio in casa per la squadra di Inzaghi. Dopo la vittoria all’ultimo secondo a Lecce c’è da dare continuità a livello di risultati.

LANCIO DA PROSEGUIRE – Inter-Spezia riporta il pubblico nerazzurro al Meazza a tre mesi dalla grande delusione con la Sampdoria il 22 maggio. Saranno settantamila e più per l’esordio stagionale a San Siro, un dato che fa già capire quanto sia fondamentale riavere il tifo dopo due anni di restrizioni. Archiviata la prima di campionato, con il gol di Denzel Dumfries al 94′ a Lecce, ora servono conferme. Tutte le big al debutto in Serie A hanno vinto, fosse finita 1-1 al Via del Mare sarebbe stato un problema grosso. Invece ora, con quei tre punti in tasca, si può gestire meglio la situazione. Ma occhio, perché anche lo Spezia ha conquistato un successo e appare squadra solida che non dovrà essere sottovalutata.

I GRANDI RITORNI – L’Inter rimette titolare Romelu Lukaku in casa, dal bianconero dell’Udinese quindici mesi fa a quello dello Spezia oggi. Il numero 90 ci ha messo neanche un minuto e mezzo per tornare al gol, farlo davanti ai suoi nuovi-vecchi tifosi avrebbe un altro sapore. Lo farà con accanto Lautaro Martinez ma soprattutto con Milan Skriniar in difesa, finalmente senza più dubbi legati al mercato. Non ci sarà invece Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi in settimana, mentre recupera Danilo D’Ambrosio quantomeno per la panchina. Un’assenza pesante nello Spezia, quella di Daniele Verde, con Luca Gotti che si affida a M’Bala Nzola, una sorta di “alter ego” di Lukaku (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Spezia: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).