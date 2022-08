Inter-Spezia, esercitazioni tattiche per la squadra di Gotti. Quattro a parte

Si avvicina Inter-Spezia, seconda giornata di campionato. La squadra di Gotti ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento. Personalizzato per quattro giocatori, uno è un titolarissimo

AVVERSARI AL LAVORO − Manca sempre meno all’esordio a San Siro per i nerazzurri. Sabato sera è in programma Inter-Spezia, fischio d’inizio alle 20.45. Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara di Lecce con due rientri dati ormai per certi (vedi articolo). Al lavoro anche mister Gotti che ha fatto svolgere una seduta pomeridiana agli aquilotti. Esercitazione tattiche con partitella finale per i liguri. A parte invece quattro giocatori: Amian, Ferrer, Verdi e Antiste. Da capire se saranno disponibili in vista della trasferta del Meazza.