Inter-Spezia, Dumfries torna titolare! Per Inzaghi rebus fascia sinistra – TS

Inter-Spezia è in programma domani alle 20:45. Secondo Tuttosport, nel match di San Siro dovrebbe ritrovare un posto dal 1′ Dumfries, decisivo a Lecce. Dubbi invece per la corsia di sinistra

DUBBI – Si avvicina la sfida fra Inter e Spezia, in programma domani a San Siro alle 20.45. Un solo indisponibile fra le fila nerazzurre: si tratta di Mkhitaryan, fermo per un problema sinistra. L’armeno, spiega Tuttosport, dovrebbe tornare a disposizione per il Derby del 3 settembre. Fra oggi e domani Inzaghi dovrebbe sciogliere l’unico dubbio di formazione, rappresentato dalla corsia di sinistra: Dimarco, autore di un’ottima prova a Lecce è favorito su Gosens. Per la fascia destra, invece, nessun dubbio: Dumfries ritroverà una maglia da titolare.

Fonte: Tuttosport – F.M