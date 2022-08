Inter-Spezia, due rientri sicuri. Rispetto a Lecce possibile un altro ‘cambio’ – Sky

Inter-Spezia sabato alle 20.45 segna l’esordio in casa per la squadra di Inzaghi. Secondo Sky Sport il tecnico pensa a due novità rispetto all’esordio di Lecce, più un cambio… di ruolo.

LE MODIFICHE – In Inter-Spezia, a differenza di Lecce, è sicuro il ritorno di Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. L’olandese, decisivo al 94′ al Via del Mare, prenderà il posto di Matteo Darmian sulla destra. Il numero 95, invece, non è scontato che rimpiazzi Federico Dimarco. Quest’ultimo può cambiare ruolo e spostarsi a tutta fascia, al posto di Robin Gosens che non è ancora al 100%. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa vista cinque giorni fa. Confermatissimi, fra gli altri, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez come coppia d’attacco. Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Spezia, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.