Inter-Spezia, direzione facile per Ghersini e zero ammoniti: la moviola – CdS

Inter-Spezia è una partita facile per Ghersini con addirittura zero ammoniti. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Direzione di gara OK per Ghersini in Inter-Spezia, e l’obiettivo di Gianluca Rocchi è perfettamente riuscito: dare esperienza in gare che, sulla carta, non presentano insidie. È Reca che tiene in gioco Lukaku al momento del lancio di Barella in occasione del primo gol. Non ci sono dubbi neanche sulla bontà della rete di Calhanoglu. Appena un dubbio pure sulla rete del 3 a0 realizzata da Correa: tutto nasce da un lungo lancio di Gagliardini per Dzeko che è tenuto in gioco da Nikolau. Voto finale: 6,5 per Ghersini.

Fonte: Corriere delo Sport – Edmondo Pinna