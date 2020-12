Inter-Spezia, De Vrij verso la panchina. Barella ancora titolare: le ultime

Condividi questo articolo

Photo 192013177

Inter-Spezia, de Vrij verso la panchina in vista della sfida di oggi alle 15. Barella invece dovrebbe essere impiegato ancora una volta da titolare.

LE ULTIME – Inter-Spezia in programma oggi alle 15 a San Siro. Antonio Conte punterà più o meno sulla stessa formazione vista contro il Napoli nel turno infrasettimanale. Verso la conferma dunque Nicolò Barella a centrocampo, turno di riposo invece a Stefan de Vrij in difesa, al suo posto giocherà Andrea Ranocchia dal primo minuto. Pienamente recuperati Arturo Vidal e Stefano Sensi (in crescita partita dopo partita), possibile vederli entrambi in campo a partita in corso. Ivan Perisic e Achraf Hakimi in netto vantaggio sulle fasce.