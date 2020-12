Inter-Spezia: Conte rischia di perdere un giocatore importante – Sky

Antonio Conte Inter

Antonio Conte rischia di perdere un centrocampista per Inter-Spezia di domenica pomeriggio. Marcelo Brozovic è uscito acciaccato dalla partita di ieri contro il Napoli, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno

L’Inter si gode la vittoria di ieri contro il Napoli che ha permesso di accorciare a solo un punto la distanza dalla vetta della classifica, ma fa anche i conti con possibili assenze in vista del prossimo impegno di campionato, domenica pomeriggio, al Giuseppe Meazza contro lo Spezia. Sono infatti da valutare le condizioni di Marcelo Brozovic, uscito acciaccato dalla partita di ieri e le cui condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Al momento il centrocampista croato sembra essere in forte dubbio. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.