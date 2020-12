Inter-Spezia, Conte pensa al turnover in difesa. Hakimi dal 1′? – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia è in programma domenica alle 15:00. Antonio Conte potrebbe far ruotare gli uomini in difesa. A centrocampo c’è il recupero di Vidal e di Brozovic. Le ultime sulla possibile formazione da “Sky Sport”

LE SCELTE – Inter-Spezia è in programma domenica alle 15:00. L’Inter proverà ad agguantare la sesta vittoria consecutiva contro uno Spezia che si è ben distinto nelle prime giornate di Serie A. Antonio Conte non ha sciolto tutti i dubbi di formazione. In difesa potrebbe riposare uno dei tre difensori titolari, pronto uno tra Ranocchia, Kolarov e D’Ambrosio. A centrocampo Barella e Gagliardini sicuri del posto, con uno tra Vidal e Brozovic, recuperati(qui le ultime) a completare il reparto. Sugli esterni dovrebbe tornare Hakimi titolare a destra, con Perisic pronto a sinistra al posto di Young. In attacco scelte obbligate: visto lo stop di Sanchez pronti Lautaro Martinez e Lukaku. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”