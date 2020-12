Inter-Spezia, calvario finito per Nainggolan? Convocazione possibile – Sky

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Inter-Spezia di domani pomeriggio vedrà un ritorno in più nelle fila dei nerazzurri. Radja Nainggolan ha superato i problemi fisici di queste ultime settimane e dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte

Antonio Conte ritrova anche Radja Nainggolan per Inter-Spezia di domani pomeriggio. Il centrocampista belga sembra aver superato i problemi fisici che lo hanno afflitto nelle ultime settimane, si è allenato regolarmente e potrebbe essere convocato per la partita di domani pomeriggio al Giuseppe Meazza. Nonostante l’ex Cagliari sia ormai fuori dai progetti del tecnico che gli ha concesso pochissimi minuti in questa prima parte di stagione, resta comunque una possibile arma da utilizzare nel finale che torna a disposizione dei nerazzurri. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.