Inter-Spezia, l’avversario: più gol di Nzola che punti nelle ultime gare

M’Bala Nzola Spezia

Questo pomeriggio si giocherà Inter-Spezia, alle ore 15. Tracciando un resoconto del recente stato di forma dei liguri si nota la punta Nzola sugli scudi: sarà lui uno dei nomi da limitare al Meazza, nella partita valida per la tredicesima giornata di Serie A.



BILANCIO – Inter e Spezia si sfideranno questo pomeriggio, e per i nerazzurri sarà un’occasione ghiotta sperando in una vittoria e in un “favore” del Sassuolo. Ma è bene non sottovalutare la squadra di Vincenzo Italiano. I liguri sono infatti a +4 sulla zona retrocessione, e hanno tutta l’intenzione di lottare fino alla fine per la salvezza. Nonostante l’ultimo periodo abbia visto prestazioni in chiaroscuro per gli Aquilotti. Nelle ultime cinque gare, infatti, lo Spezia ha raccolto appena tre punti. Sono arrivate due sconfitte consecutive, contro Lazio e Crotone. Se l’1-2 a Cesena coi biancocelesti può essere considerato fisiologico, quello coi calabresi (otto giorni fa) è pesante. Per ciò che può significare in classifica e per come è arrivato, ossia un 4-1 senza storia. I tre punti derivano invece da tre pareggi. Un ottimo 0-0 contro l’Atalanta, e un duplice 2-2, contro Cagliari e Bologna. In totale, nelle ultime cinque di Serie A prima di Inter-Spezia, sei gol fatti e dieci subiti.

SUGLI SCUDI – Il giocatore più in forma dello Spezia è sicuramente l’attaccante M’Bala Nzola. Con sei reti, il francese è il miglior marcatore dei liguri. E quattro di questi gol sono arrivati nelle ultime tre partite disputate. Col Cagliari il rigore che vale il pareggio al 94′, poi la rete che accorcia i conti contro la Lazio. Infine, la doppietta contro il Bologna nel turno infrasettimanale, prima del recupero dei felsinei avvenuto nel finale. E a Crotone non ha segnato solo perché assente per gravi problemi personali. In Inter-Spezia l’osservato speciale sarà sicuramente lui.