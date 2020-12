Inter-Spezia, a centrocampo torna Vidal: tante buone notizie per Conte

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia, diverse buone notizie per Antonio Conte in vista della prossima sfida di Serie A in programma domenica alle 15.00. Recuperato Vidal, il tecnico si aspetta buone risposte anche da Brozovic.

A CENTROCAMPO – Inter-Spezia, per la sfida di domenica Antonio Conte potrà contare nuovamente sull’impiego di Arturo Vidal, definitivamente guarito dal problema muscolare. Niente di grave per Marcelo Brozovic, uscito anzitempo contro il Napoli per una botta ricevuta al piede: il calciatore potrebbe recuperare e addirittura giocare da titolare contro lo Spezia. Stefano Sensi migliora di partita in partita. La voglia è tanta e lo ha dimostrato nelle ultime partite da subentrato. Conte potrebbe pensare di far rifiatare Nicolò Barella e/o Roberto Gagliardini, che al momento hanno giocato tutte le partite praticamente da titolari.