Inter-Spezia, i 23 convocati di Thiago Motta per il match di San Siro

Inter-Spezia è la sfida in programma domani a San Siro alle 18.30, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei liguri, Thiago Motta, ha diramato la lista dei 23 convocati per la partita. Di seguito l’elenco completo

Thiago Motta, la lista dei 23 convocati per la gara di San Siro

1.Zoet

6.Bourabia

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

14.Kiwior

15.Hristov

18.Nzola

19.Colley

20.Bastoni

21.Salva Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

27.Amian

28.Erlic

29.Salcedo

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

94.Provedel