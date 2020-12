Inter-Spezia 2-1, il tabellino della partita della 13ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Inter-Spezia tabellino

Inter-Spezia è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la tredicesima giornata di Serie A 2020-2021.

DISTACCO MANTENUTO – L’Inter stacca nella ripresa lo Spezia e tiene il passo del Milan, che in contemporanea vince 1-2 a Reggio Emilia col Sassuolo e rimane in testa. Il gol di Achraf Hakimi e il rigore di Romelu Lukaku danno ai nerazzurri il sesto successo consecutivo in Serie A. Ininfluente il gol di Roberto Piccoli nel quarto minuto di recupero, a partita ormai già conclusa e senza possibilità di cambiare il risultato. Questo il tabellino di Inter-Spezia.

INTER-SPEZIA 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi (79′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic (65′ Vidal), Gagliardini (46′ Sensi), Young (79′ Darmian); Lukaku (80′ Perisic), Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, Eriksen.

Allenatore: Antonio Conte

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, S. Bastoni; Deiola (72′ Maggiore), M. Ricci, Mora (72′ Agudelo); Acampora (91′ Mastinu), Nzola (79′ Piccoli), Gyasi (80′ Farias).

In panchina: Krapikas, Marchizza, Agoumé, Bartolomei, Salva Ferrer, Estévez, Erlic.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Villa – Scatragli; Aureliano; VAR Valeri; A. VAR De Meo)

Gol: 51′ Hakimi, 71′ rig. Lukaku, 94′ Piccoli (S)

Ammoniti: Brozovic (I), Nzola, Terzi (S), Conte (I, allenatore)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST