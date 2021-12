Inter-Spezia 1-0 al 45′, Gagliardini c’è! Handanovic salva il risultato

Termina il primo tempo di Inter-Spezia, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in vantaggio grazie a una rete di Roberto Gagliardini su un bellissimo assist di tacco di Lautaro Martinez.

RISULTATO SBLOCCATO – Primo tempo piuttosto bloccato nella prima parte, con i nerazzurri che provano fin dall’inizio a scardinare la difesa avversaria. La migliore occasione arriva al 29′, quando Denzel Dumfries si libera sulla destra e si accentra, lasciando partire un siluro sul quale però Provedel si fa trovare pronto. Il forcing dei nerazzurri si concretizza finalmente al 36′, quando Lautaro Martinez libera con una bellissima giocata di tacco Roberto Gagliardini che di prima intenzione colpisce di destro e mette in porta il gol dell’1-0. L’offensiva nerazzurra prosegue, con Joaquin Correa che si libera in area, prova la conclusione che viene però deviata in maniera decisiva dalla difesa ligure. Nel recupero grandissimo miracolo di Samir Handanovic che salva con grande reattività un colpo di testa di Avian.

INTER 1 – 0 SPEZIA

MARCATORI: Gagliardini (I) al 36′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 12 Sensi, 22 Vidal, 23 Barella, 43 Cortinovis, 46 Zanotti, 47 F. Carboni, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

SPEZIA (3-4-2-1): 94 Provedel; 28 Erlic, 15 Hristov, 14 Kiwior; 27 Amian, 8 Kovalenko, 7 J. Sala, 13 Reca; 11 Gyasi (C), 29 Salcedo; 9 Manaj.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 6 Bourabia, 10 Verde, 18 Nzola, 19 E. Colley, 20 Simone Bastoni, 21 Salva Ferrer, 22 Antiste, 25 Maggiore, 43 Nikolaou, 44 Strelec.

Allenatore: Thiago Motta