Inter, speranza Barella prima del Como. Quattro ancora a parte

L’Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile per la sfida di lunedì 23 dicembre contro il Como, valida per la 17ª giornata di Serie A. Aggiornamento riguardo le condizioni di Nicolò Barella e non solo.

IN ALLENAMENTO – Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese in Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti con l’obiettivo di mantenere il ritmo positivo anche in campionato, con la prossima sfida tra Inter e Como. Le buone notizie arrivano da Nicolò Barella. Il centrocampista, reduce da un fastidio muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime partite, oggi ha svolto metà lavoro personalizzato e metà con il gruppo. Se domani riuscirà a completare l’intero allenamento con la squadra, ci sono buone probabilità che venga convocato per la sfida contro il Como. Barella rappresenta un elemento fondamentale per il centrocampo nerazzurro.

Infortunati Inter, la situazione degli altri

IN DUBBIO – Restano invece fuori dal lavoro collettivo Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Alessandro Di Gennaro e Joaquín Correa, che si sono allenati a parte. Per Acerbi e Pavard si tratta di una gestione prudente per non rischiare ricadute muscolari, mentre Correa continua il recupero dai problemi fisici che lo hanno limitato nelle ultime settimane.