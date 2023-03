L’Inter spera ora di recuperare Skriniar per il Porto: le ultime − TS

L’Inter scenderà questa sera in campo contro lo Spezia (vedi articolo). Dopodiché ci sarà il Porto per la Champions League. È proprio per la gara degli ottavi della competizione europea che Simone Inzaghi e tutta la squadra sperano di poter recuperare Skriniar. Le ultime novità, in tal senso, sono arrivate dall’edizione odierna di Tuttosport.

NOVITÀ − L’Inter è chiamata ad affrontare due trasferte molto importanti. La prima di Serie A contro lo Spezia, la seconda ancora più ostica contro il Porto in Champions League. Se per il match di questa sera è risultato impossibile recuperare Milan Skriniar, Simone Inzaghi spera di averlo almeno in coppa all’Estadio do Dragao martedì. Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, sul difensore (che non è partito per la Liguria con i compagni) la speranza del club e del tecnico è che Skriniar possa smaltire definitivamente l’infiammazione alla schiena entro quattro giorni. Per tornare a disposizione con il Porto, peraltro l’ultima squadra contro cui ha giocato prima di fermarsi ai box. Ci sono buone possibilità che ciò avvenga ma occorre attendere ancora. Dal canto suo, invece, per martedì appare nuovamente arruolabile Joaquin Correa, fermo per infortunio da molto più tempo di Skriniar.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna