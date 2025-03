Inter, sospiro di sollievo de Vrij: escluse lesioni! Ma resta un dubbio – Sky

De Vrij ha fatto tremare l’Inter durante l’allenamento pre-Feyenoord, fermandosi per un problema fisico che ha portato Inzaghi a sostituirlo precauzionalmente con Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si tratta di nulla di preoccupante. Il difensore olandese verrà comunque sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore.

INFORTUNIO IN ALLENAMENTO – Stefan de Vrij ha lasciato il campo durante la rifinitura prima della gara di Champions League a causa di un fastidio al ginocchio. Per evitare rischi inutili, lo staff tecnico ha preferito non forzare, inserendo Francesco Acerbi al suo posto per la sfida con gli olandesi. Fortunatamente, le prime sensazioni sono positive e non si teme un lungo stop: si tratta di una leggera infiammazione al ginocchio. Ma i controlli previsti nelle prossime ore daranno indicazioni definitive sul recupero del difensore. La squadra di Inzaghi si avvicina alla sfida con l’Atalanta con grande entusiasmo dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions, ma anche con la consapevolezza di dover gestire al meglio la condizione fisica dei suoi giocatori chiave.

Escluse lesioni per de Vrij, ma resta in dubbio!

CONTRO L’ATALANTA – In ogni caso, per la sfida contro l’Atalanta, l’Inter dovrebbe tornare alla difesa titolare, con Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto arretrato. De Vrij, che in questa stagione ha spesso dato il cambio ad Acerbi nelle rotazioni difensive, potrebbe comunque essere gestito con prudenza, soprattutto considerando i numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. Nel frattempo, lo staff medico monitorerà De Vrij per evitare qualsiasi complicazione. Il difensore olandese, prezioso nelle rotazioni di Inzaghi, potrebbe riposare o essere convocato solo in extremis, a seconda dell’esito degli esami.